ظريف: هجوم إسرائيل على منشأة نطنز مقامرة بالغة السوء

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الثلاثاء، إن هجوم إسرائيل على منشأة نطنز النووية كان “مقامرة بالغة السوء” ستعزز موقف طهران في محادثاتها مع القوى الكبرى لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي انسحبت منه واشنطن قبل 3 أعوام.
وأضاف ظريف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في طهران، “أطمئنكم بأن أجهزة طرد مركزي أكثر تطورا ستوضع في منشأة نطنز في القريب العاجل”.
وتابع “ظن الإسرائيليون أن الهجوم سيضعف يدنا في محادثات فيينا، لكنه على العكس سيعزز موقفنا”.
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