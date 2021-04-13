وزير الصحة يعبر عن تفائله برمضان سليم

عبر وزير الصحة عن تفائله بشهر رمضان سليم حيث توفيق الربيعة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الاثنين “أُبارك لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حلول شهر #رمضان، سائلًا المولى أن يحفظ مملكتنا، ويُديم أمننا وصحّتنا.. متفائلٌ بـ #رمضان_سليم لأنّني أثق بوعيكم والتزامكم، ممّا يجعلنا نتجاوز الأزمة قريبًا بإذن الله”.

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