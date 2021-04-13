المملكة تشارك بجناح وطني في النسخة 17 لبينالي البندقية للعِمارة

تشارك المملكة للمرة الثانية بجناحٍ وطني في النسخة 17 من بينالي البندقية للعمارة الذي يعقد في مايو 2021م تحت عنوان "كيف سنعيش معاً؟"، حيث جرى اختيار ثلاثة مِعماريين لتمثيل المملكة في البينالي؛ ليعملوا جنباً إلى جنب مع القيّمين العالميين.

يحمل جناح المملكة عنوان "مقار"، ويأتي بصفته معرضاً تجريبياً يبحث في المنظور الراهن والتاريخي للحجْر الصحي، ويدعو من خلال أجزائه المتعددة إلى الاستكشاف والتحليل، وبعوالمه المستلهمة من مفهوم العزل ودلالاته، التي تنعكس من خلالها العلاقة المتشابكة بين الفرد والمكان والمحيط من حوله.

تتولى هيئة فنون العمارة والتصميم مسؤولية الإشراف على الجناح لهذا العام، انطلاقاً من أدوارها الداعمة لقطاع فنون العمارة والتصميم في المملكة، ولتمكين المواهب السعودية المتخصصة في هذا القطاع، وفي سياق جهودها لتعزيز التبادل الثقافي الدولي بين المملكة والعالم.

وأوضحت الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتورة سمية السليمان، أن الجناح السعودي لهذه المشاركة في بينالي البندقية للعمارة يوفر منصةً للمجتمع المعماريّ المزدهر في المملكة، لمشاركة رؤيته الإبداعية مع الجماهير الدولية في هذا الحدث الفنّي المتميز والذي يوفر فرصة للحوار والتبادل الثقافي.

وأضافت أن المعماريين الثلاثة المشاركين هذا العام يجسدون تنوّع المواهب الناشئة، ويُسعدنا استضافة عملهم في مشاركتنا الثانية في بينالي البندقية للعمارة 2021، بمفهومٍ يرمي إلى تحفيز النقاش حول التأثيرات المعمارية للعام الماضي الناتجة من جائحة كورونا المستجد.

يذكر أن النسخة المقبلة من بينالي البندقية للعمارة ستُقام خلال المدة من 22 مايو إلى 21 نوفمبر 2021م في مقر البينالي الدائم في مدينة البندقية بإيطاليا. وتأتي مشاركة هيئة فنون العمارة والتصميم في البينالي في ظل العلاقة الوطيدة لوزارة الثقافة السعودية مع بينالي البندقية، وفي سياق جهود الهيئة لدعم القطاعات الفنية والمعمارية المزدهرة وتمكينها, إضافةً إلى تبادل الأفكار، وبناء علاقاتٍ راسخة مع بقية العالم، وذلك في ظل المشروع الذي تقوده وزارة الثقافة لتطوير قطاعٍ ثقافي ثري يحتضن الإبداع ويسهم في إطلاق الطاقة الاقتصادية للمجالات الإبداعية ضمن الإستراتيجية الوطنية للثقافة المنبثقة من رؤية السعودية 2030.