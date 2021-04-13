الصحة الفلسطينية: 18 وفاة و1911 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، تسجيل 18 وفاة، و1911 إصابة جديدة بـفيروس كورونا، وتعافي 2348 مصابًا، بالضفة الغربية وقطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في موجز التقرير الوبائي اليومي، إن حالات الوفاة توزعت كالتالي: 10 وفيات في الضفة الغربية، طوباس 2، نابلس 1، قلقيلية 1، جنين 1، طولكرم 1، سلفيت 1، بيت لحم 1،الخليل 2، وتم تسجيل 8 وفيات في قطاع غزة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: “طوباس 47، نابلس 196، قلقيلية 28، جنين 110، طولكرم 45، سلفيت 16، الخليل 80، رام الله والبيرة 69، بيت لحم 18، أريحا والأغوار 7، ضواحي القدس 3″، قطاع غزة 1292.

وأضافت الكيلة، أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: “طوباس 46، نابلس 465، قلقيلية 64، جنين 189، طولكرم 290، سلفيت 26، الخليل 263، رام الله والبيرة 87، بيت لحم 37، أريحا والأغوار 11، ضواحي القدس 13″، قطاع غزة 857.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 182 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 56 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 536 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 151022، بينهم 17660 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.0%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.