جهود المملكة في خدمة المعتمرين والزائرين خلال الجائحة.. تجربة متفردة تضع سلامة...

أضافت تجربة المملكة في مواجهة جائحة كورونا المستجدة، مفاهيم مبتكرة في إدارة الأزمات، وقدمت للعالم نموذجًا في تعاملها مع تداعيات الموقف صحياً، واجتماعياً، واقتصادياً، متفرداً بقيم الإنسانية فلم تفرق بين مواطنًا ووافدًا على ثراها.

وتزامنًا مع انطلاق موسم العمرة خلال شهر رمضان المعظم فقد حرصت وزارة الحج والعمرة على تطويع خبراتها المتراكمة على مدى عقود في التعامل مع الأوبئة والحشود البشرية، وبادرت بفرض حزمة من الإجراءات والقرارات لتنظيم وإدارة عمليات إصدار وحجز تصاريح العمرة والزيارة والصلاة خلال شهر رمضان المبارك.

وتنفيذًا لتوجيهات سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي؛ بضرورة تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتسخير التقنيات المتطورة لاستضافة الزوار والمعتمرين وتسهيل وصولهم إلى الحرمين الشريفين، تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030 فقد أعلنت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، عن إطلاق خدمة إصدار تصاريح العمرة والزيارة والصلاة على تطبيق "توكلنا", مع استمرار تطبيق "اعتمرنا" بنسخته الجديدة في إصدار التصاريح للمحصنين.

وبداية من اليوم الموافق 1 رمضان 1442هـ، ستُمنح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي، للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا) لفئات التحصين (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا أو محصن أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة).

ويتيح تطبيقي "توكلنا" و"اعتمرنا" إصدار تصريح أداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام والصلاة في الروضة الشريفة، وزيارة قبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه -رضوان الله عليهما- بخطوات يسيرة وسهلة، استنادًا إلى ما يحظى به التطبيقان من موثوقية عالية بفضل البنية التحتية المتطورة التي يعتمدون عليها، ما جعل منهما خيارًا وطنيًا موثوقًا وآمنًا في تقديم الخدمات الحكومية.

وحرصت وزارة الحج والعمرة على إطلاق تحديثات إضافية على نسختي التطبيقين المتاحين مجانًا عبر متاجر (Google Play) و(App Store) و(AppGallery)؛ مع الالتزام بضمان أعلى درجات خصوصية وأمان المعلومات والبيانات.

وضمانًا لعدم مخالفة القيود الاحترازية التي تفرضها المملكة للحفاظ على صحة المعتمرين، فقد أظهر تطبيق "اعتمرنا" أنه لا يمكن للمستفيد إصدار أكثر من تصريح واحد للعمرة في الوقت نفسه، فمع وجود تصريح ساري المفعول للمستفيد وعند رغبته بإصدار تصريح آخر تظهر رسالة تفيد بأنه وصل للحد الأقصى من التصاريح الفعالة، كما لن يتمكن المستفيد من أداء مناسك العمرة سوى مرة واحدة في شهر رمضان المبارك.

وسوف يتاح لمن حصل على تصريح العمرة، إصدار تصريح آخر لأداء جميع الصلوات في الحرم المكي، في حين أكدت وزارة الحج والعمرة أن تصريح أداء صلاة العشاء في شهر رمضان المبارك يشمل أداء صلاة التراويح، ويمكن للمستفيد حجز تصريح لصلوات اليوم كلها في الحرم المكي، في حين لا يمكن حجز الصلوات لأكثر من يوم في نفس الوقت، بل إنه بعد انتهاء صلاحية التصاريح السارية يمكن حجز التصاريح ليوم آخر.

على جانب أخر فقد برهنت الجهود التي تقدمها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي والجهات الأمنية والصحية والخدمية والتطوعية على حجم الرعاية والعناية التي توليها المملكة لقاصدي المسجد النبوي الشريف والحفاظ على أمنهم وسلامتهم في ظل جائحة كورونا, والحرص على رفع مستوى الأمن الصحي والوقائي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم, والمرافق التابعة والمحيطة به كافة.

وشرعت الوكالة في إعداد آلية تنظيمية للإفطار بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان ليكون بشكل استثنائي وفردي هذا العام, كما تقرّر منع تقديم وجبات السحور للزوار والمصلين في نواحي المسجد النبوي ومرافقه والساحات المحيطة به الداخلية والخارجية خلال شهر رمضان هذا العام, إضافة إلى تعليق الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان لهذا العام 1442هـ.