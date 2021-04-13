مستجدات “كورونا”.. تسجيل 8 وفيات و951 إصابة جديدة وشفاء 608 حالات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء) تسجيل 951 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 400228 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6773 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 608 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 384635 حالة، لافتة إلى أن هناك 8820 حالة نشطة حالياً، من بينها 962 حالة حرجة.