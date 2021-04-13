“نزاهة”: إيقاف 176 شخصا تورطوا في قضايا رشوة واستغلال نفوذ

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أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” القيام بـ971 جولة رقابية خلال شهر شعبان الماضي، وكذلك التحقيق مع 700 متهم في قضايا إدارية وجنائية.
وكشفت الهيئة عن توقيف 176 مواطنا ومقيما منهم موظفون من وزارات: (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، المالية، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، النقل، الإعلام، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، والهيئة العامة للجمارك، والهيئة العامة للهلال الأحمر، وشركة المياه الوطنية؛ لتورطهم بتهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير.
وأوضحت أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء، داعية الجميع إلى المساهمة في حماية المال العام والحفاظ عليه بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال الهاتف المجاني 980 أو بريدها الإلكتروني.
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