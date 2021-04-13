خادم الحرمين: نحمد الله أن بلّغنا شهر رمضان المبارك ونسأله سبحانه أن يجعله خيرًا وبركة على عموم المسلمين

الملك سلمان عبر تويتر: نحمد الله أن بلّغنا شهر رمضان المبارك، ونسأله سبحانه أن يجعله خيرًا وبركة على عموم المسلمين، وندعوه عز وجل أن يحمل هذا الشهر للأمة الإسلامية والعالم أجمع؛ الأمن والاستقرار والسلام، وأن يكشف عنّا وعن الجميع هذا الوباء وكل بلاء. كل عام وأنتم بخير

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