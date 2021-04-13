روسيا تعلق الرحلات مع تركيا

علقت روسيا معظم الرحلات الجوية مع تركيا، بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، وقطعت مصدرًا رئيسيًا لإيرادات السياحة في البلاد وسط توترات بشأن دعم أنقرة لأوكرانيا، وفقا لما أوردته وكالة بلومبيرغ الأميركية.

وقالت نائبة رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا في إفادة تلفزيونية يوم الاثنين إن معظم الرحلات الجوية المستأجرة والعادية سيتم تعليقها بين 15 أبريل والأول من يونيو، لكن رحلتين أسبوعياً ستستمران بين موسكو وإسطنبول. وقالت رئيسة الصحة العامة آنا بوبوفا في نفس الإحاطة إن 80% من حالات Covid-19 التي تم تحديدها لدى الروس العائدين من الخارج كانت لأشخاص قدموا من تركيا.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن الاتحاد الروسي لمنظمي الرحلات قوله إن حوالي 500 ألف روسي حجزوا رحلات إلى تركيا خلال هذه الفترة، والتي تغطي عطلتين عامتين.

وانخفض مؤشر السياحة في بورصة إسطنبول بنسبة 6.4% يوم الاثنين مع انتشار شائعات عن احتمال تعليق الرحلات الجوية، ليغلق عند أدنى مستوى له منذ 11 يناير.

وسجلت الحالات اليومية في تركيا، وهي الأعلى في أوروبا، رقما قياسيا قدره 55941 يوم 8 أبريل. ومن المتوقع أن يعلن الرئيس رجب طيب أردوغان عن إجراءات أكثر صرامة للتباعد الاجتماعي بعد اجتماع لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء.

واستضاف أردوغان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال عطلة نهاية الأسبوع وسط تصاعد التوترات مع موسكو بشأن تعزيزات هائلة للقوات الروسية بالقرب من حدودها مع أوكرانيا.