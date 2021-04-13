هجوم على سفينة تجارية إسرائيلية.. واتهامات لإيران

الخليج – رويترز: وقع هجوم استهدف سفينة “هايبريون راي” التجارية المملوكة لشركة إسرائيلية في بحر العرب.

ولم يصدر أي تأكيد حتى الآن من إسرائيل للتقرير الذي نشرته أولاً وكالة “يونيوز” للأخبار التي نشرت في السابق أنباء عن هجمات سابقة على سفن تجارية.

من جهتها، قالت مصادر أمنية إسرائيلية: “نتحسب لرد إيراني” بعد الهجوم على منشأة نطنز النووية في إيران، مضيفةً أن “استهداف السفينة المملكة لإسرائيل محدود”.

كما أكدت أن “إصابات طفيفة لحقت بالسفينة”، بينما أكدت “القناة 12” الإسرائيلية أن الهجوم لم يسفر عن خسائر بشرية.

ونقلت “القناة 12” عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم اتهامهم إيران بالمسؤولية عن الهجوم.

ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من عملية “تخريب” استهدفت منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، اتهمت إيران إسرائيل بالوقوف خلفها.

وتدور “حرب سفن” بين إيران وإسرائيل مؤخراً، حيث استهدف كوماندوز إسرائيلي مؤخراً سفينة إيرانية تابعة للحرس الثوري قبالة الشاطئ الغربي لليمن. من جهتها تشن إيران هجمات على سفن تجارية عدة.