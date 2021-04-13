الأمير محمد بن سلمان يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير دولة قطر

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الخليج – واس: تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر هنأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك.
وقد بادله سمو ولي العهد التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر المبارك على الجميع بالخير والبركة.
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