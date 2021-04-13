عاصفة رملية تغطي عدة مناطق بالمملكة

اجتاحت عاصفة رملية تسبّبت في انعدام الرؤية الأفقية على العاصمة الرياض اليوم الثلاثاء، وبين المركز الوطني للأرصاد في تنبيه له أن التأثيرات المصاحبة ستشمل نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية ومن المتوقع استمرارها حتى الساعة 10 مساءً.

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