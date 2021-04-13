مسؤول أمريكي: بايدن سيسحب كل القوات الأميركية من أفغانستان من دون شروط

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الخليج – أ ف ب: أعلن مسؤول أميركي الثلاثاء أن الرئيس جو بايدن قرر بقاء القوات الاميركية في أفغانستان الى ما بعد الاول من ايار/مايو، الموعد الذي حدد في اتفاق مع طالبان، على أن تنسحب “من دون شروط” بحلول 11 ايلول/سبتمبر.
وصرح المسؤول للصحافيين “سنبدأ انسحابا منظما للقوات المتبقية قبل الاول من ايار/مايو ونتوقع إخراج كل القوات الاميركية من البلاد قبل الذكرى العشرين (لاعتداءات) 11 ايلول/سبتمبر”، مضيفا “ابلغنا طالبان من دون أي التباس أننا سنرد بقوة على أي هجوم على الجنود الأميركيين خلال قيامنا بانسحاب منظم وآمن”.
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