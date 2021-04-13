لجوء نحو ألفي سوداني إلى تشاد هربا من العنف في غرب دارفور 

أعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أن المواجهات في غرب دارفور في السودان دفعت 1860 شخصا إلى عبور الحدود نحو تشاد الأسبوع الماضي.
وقال المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش في بيان له، إن "اللاجئين وغالبيتهم من النساء والأطفال والمسنين فروا من منازلهم في قرى قرب الحدود بعد سلسلة مواجهات دامية بدأت في الثالث من أبريل الحالي، أوقعت 144 قتيلا على الأقل".
وأشار إلى أن "اللاجئين الذين وصلوا إلى تشاد شهدوا الدمار الذي لحق بمنازلهم وممتلكاتهم، كما شهدوا الهجمات التي استهدفت مراكز إيواء النازحين".
ولفت إلى أن الأوضاع الميدانية كارثية في مكتب المفوضية العليا للاجئين في فرشانا.
وأوضح أن "المهجّرين إما في الهواء الطلق وإما يستظلون الأشجار أو استحدثوا مأوى لهم، كما أنهم بلا أي حماية تقريبا في منطقة يمكن أن تصل فيها الحرارة إلى 40 درجة مئوية في النهار".
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