الرئاسة الفلسطينية تدعو لوقف العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى

دعا الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة اليوم المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي من أجل وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، وبالذات العدوان على المسجد الأقصى المبارك.

وكانت شرطة الاحتلال قد أقدمت مساء الثلاثاء، على انتهاك حرمة الأقصى وقطع اسلاك الصوت عن مآذن المسجد ما حال دون رفع آذان صلاة العشاء عبر مكبرات الصوت في اليوم الأول من شهر رمضان.

واعتبر الناطق باسم الرئاسة، هذه الممارسات، عدواناً عنصرياً على حرمة المقدسات وعلى حرية العبادة، وانتهاكاً صارخاً لمواثيق حقوق الانسان العالمية.

واستنكر أبو ردينة، هذه الجريمة العنصرية التي ارتكبتها شرطة الاحتلال، محذراً من عواقب هذه السياسة العدوانية التي تُنذر بتحويل الصراع إلى حرب دينية مفتوحة تقوض أركان السلم والأمن الدوليين، وهو ما تتحمل مسؤوليته حكومة الاحتلال بشكل كامل.