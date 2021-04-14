إصابة 19 مدنيا جراء إطلاق نار من قبل جنود إرتيريين في تيغراي...

أفادت مصادر بأن جنودا إرتيريين أطلقوا النار على مدنيين في منطقة تغيراي الإثيوبية التي تشهد حربا، الأمر الذي أدى إلى جرح 19 شخصا.

وقال أطباء وشهود عيان إن الحادث وقع في وقت مبكر الاثنين الماضي بمدينة عدوة. ونقلت وكالة "أ ف ب" الفرنسية عن طبيب طلب عدم ذكر اسمه: "سمعنا إطلاق نار وتم استدعاؤنا على الفور إلى المستشفى". وأضاف: "عندما وصلنا كان هناك 19 مريضا، 10 منهم مصابون بجروح خطيرة و4 بجروح متوسطة الخطورة و5 إصاباتهم طفيفة".

وذكر شاهد عيان طلب عدم كشف هويته أن الرصاص استهدف مدنيين مصطفين أمام مصرف وآخرين كانوا في طريقهم إلى العمل. وتابع: "في المجازر السابقة كان الجنود الإرتيريون ينزلون من مركبات ويهاجمون المدنيين. لكن هذه المرة، قاموا بفتح نيران رشاشاتهم من سياراتهم أثناء عبورهم الطريق الرئيسي في عدوة".

من جانبهم قال سكان في عدوة إنه يمكن التعرف بسهولة على الإرتيريين من بزاتهم ولهجتهم.

وكتبت منظمة "أطباء بلا حدود" الإنسانية على حسابها على "تويتر"، أمس الثلاثاء، أن 18 جريحا وصلوا إلى مستشفى عدوة وأن 11 جريحا "مصابون بجروح خطيرة" نقلوا إلى بلدة أكسوم غربا.

ورفض وزير الإعلام الإريتري، مساء أمس الثلاثاء، طلبا للتعليق على الحادثة. ونفت أسمرة في السابق معلومات عن ارتكاب إرتيريين انتهاكات ضد المدنيين بما في ذلك مذابح وجرائم اغتصاب.

ويأتي الحادث الأخير بعد أكثر من أسبوعين من إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، بدء خروج القوات الإرتيرية من المنطقة.