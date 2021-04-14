رئيس الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون الرئيس الإيراني بحلول رمضان

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات برقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى روحاني.

وأعلن مندوب إيران في الوكالة الدولية أمس الأربعاء أن بلاده ستبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% الأسبوع المقبل.

ويخطط مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة منشأة نطنز النووية في إيران، بعد إعلان طهران نيتها "البدء بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 %".

وأعلنت منظمة الطاقة النووية الإيرانية، أن الاستعدادات التنفيذية لقرار تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 %، ستبدأ اعتبارا من الليلة في نطنز، وذلك بعد أيام قليلة من هجوم تخريبي أصاب هذه المنشأة، واتهمت طهران إسرائيل بالوقوف خلفه، لكن إسرائيل لم تعلق على أنباء ضلوعها في الهجوم.

وتخصب إيران حالياً اليورانيوم بنسبة 20 %، وهي نسبة أعلى بكثير من معدل 3,67 % المنصوص عليه في الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني المبرم في فيينا عام 2015.

والتخصيب بنسبة 60 % سيشكل خطوة إضافية وغير مسبوقة في عودة إيران عن الالتزامات التي قطعتها بموجب الاتفاق الدولي المبرم مع القوى الكبرى في 2015 للحد من أنشطتها النووية في وقت أُرجئت فيه محادثات فيينا ليوم واحد كما أفاد دبلوماسي روسي لوكالة فرانس برس.