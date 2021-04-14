أبوالغيط يبحث مع كوبيش آخر التطورات على الساحة الليبية

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال لقائه اليوم مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيش، مجمل التطورات التي شهدتها ليبيا على الساحة السياسية والأمنية والاقتصادية، وخاصة منذ الزيارة الأخيرة التي قام بها كوبيش لمقر الجامعة العربية يوم 8 مارس الماضي.
وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن أبو الغيط بحث أيضا مع كوبيش - الذي يقوم حالياً بزيارة للقاهرة - دور الجامعة الداعم لمسار التسوية في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة، بما في ذلك عبر مساندة السلطة التنفيذية الجديدة بقيادة الرئيس محمد المنفي ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، وتشجيع الأشقاء في ليبيا على استكمال تنفيذ خارطة الطريق السياسية التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي، وإتمام الاستحقاقات والخطوات المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار وعلى رأسها إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من كافة الأراضي الليبية، والالتزام بعقد الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها يوم 24 ديسمبر 2021 .
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