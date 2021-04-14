شؤون الحرمين توزع عدد من المظلات على المعتمرين

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتوزيع عدد من المظلات على معتمري بيت الله العتيق، وذلك ضمن حملتها (خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا) في عامها الخامس.
وأوضح الوكيل المساعد لشؤون المعارض والمتاحف والمشرف على الحملة المهندس ماهر الزهراني أن هذه الحملة تواصل تألقها كل عام، وذلك خدمة لضيوف الرحمن، وتأكيداً على استمرار الإجراءات الاحترازية المتبعة، وحمايتهم من أشعة الشمس.
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