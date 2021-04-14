المملكة تشارك في اجتماعات الدورة الـ (64) للجنة المخدرات بالأمم المتحدة

رأس مدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، وفد المملكة المشارك في اجتماعات الدورة الـ(64) للجنة المخدرات المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في النمسا عبر الاتصال المرئي من 12 - 16 / 4 / 2021م.
وتطرق اللواء القرني في كلمته التي ألقاها خلال انطلاق أعمال الدورة، إلى جهود المملكة التي تبذلها في مكافحة المخدرات وتعاونها مع الشركاء الدوليين؛ للحد من انتشارها, مشيراً إلى التزام المملكة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة المخدرات، وأهمية تنظيم وتنسيق الجهود الدولية لمواجهتها.
وأكد أهمية تعزيز تعاون أجهزة إنفاذ القانون من الدول كافة لتبادل المعلومات عن خلايا وشبكات تهريب المخدرات، لافتاً الانتباه إلى الجهود الوطنية التي تبذلها المملكة لعلاج من وقع ضحية تعاطي المخدرات، من خلال تأسيس مستشفيات متخصصة لعلاج الإدمان، وتقديم الرعاية اللاحقة لهم وفق أفضل المعايير.
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