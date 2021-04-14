مستجدات “كورونا”.. تسجيل 8 وفيات و929 إصابة جديدة وشفاء 806 حالات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء) تسجيل 929 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 401157 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6781 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 806 حالات تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 385441 حالة، لافتة إلى أن هناك 8935 حالة نشطة حالياً، من بينها 986 حالة حرجة.