الصحة العالمية تكشف: تحور فيروس كورونا له علاقة بزيادة أعداد الإصابات في منطقة شرق المتوسط

الخليج – واس: كشفت مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية الدكتورة رنا الحجة أن تحور فيروس (كورونا) له علاقة بزيادة أعداد الإصابة في منطقة شرق المتوسط. وأشارت مديرة البرامج بالمنظمة إلى أن اللقاحات المتاحة حاليا مازالت فعالة في مواجهة تحورات الفيروس. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة اليوم فيما يتعلق بإرشادات المنظمة الجديدة في رمضان للوقاية من فيروس كورونا. وأوضحت المنظمة انها ما زالت تنصح بالتلقيح ضد الفيروس، والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تشمل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

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