“التعاون الخليجي”: يجب مشاركة دول المجلس في المفاوضات الجارية بفيينا حول إيران

طالب مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدول المجتمعة في فيينا بشأن إيران بمراعاة منابع قلق دول المنطقة ويؤكد ضرورة مشاركة أعضائه في المفاوضات الجارية والتي يجب أن تمتد إلى سلوك إيران المزعزع للاستقرار وبرنامج تسليحها لافتاً إلى أن تخصيب إيران اليورانيوم بنسبة 60% خطر على المنطقة والعالم.

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