النفط يواصل الصعود
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد صدور تقرير من وكالة الطاقة الدولية قالت فيه إن توزيع اللقاحات يحسن آفاق الطلب العالمي على الخام.
وبحلول الساعة 11:50 بتوقيت موسكو، ارتفع الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.6% إلى 61.19 دولار للبرميل، وقبل ذلك كان الخام الأمريكي قد سجل صعودا بنسبة 1.4%.
فيما صعد خام "برنت" بنسبة 1.54% إلى 64.65 دولار للبرميل، وفي وقت سابق كان الخام العالمي قد ارتفع خلال التعاملات بنسبة 1.3%.
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