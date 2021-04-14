النفط يواصل الصعود

النفط يواصل الصعودارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد صدور تقرير من وكالة الطاقة الدولية قالت فيه إن توزيع اللقاحات يحسن آفاق الطلب العالمي على الخام.

وبحلول الساعة 11:50 بتوقيت موسكو، ارتفع الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.6% إلى 61.19 دولار للبرميل، وقبل ذلك كان الخام الأمريكي قد سجل صعودا بنسبة 1.4%.

فيما صعد خام "برنت" بنسبة 1.54% إلى 64.65 دولار للبرميل، وفي وقت سابق كان الخام العالمي قد ارتفع خلال التعاملات بنسبة 1.3%.

