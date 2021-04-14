إفتاء الإمارات: يحرم على المصاب بكورونا حضور صلاة التراويح  

أفتى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بحرمة حضور المصاب بفيروس كورونا أو المشتبه في إصابته صلاة الجماعة بما فيها التراويح والعيدين.
إفتاء الإمارات: يحرم على المصاب بكورونا حضور صلاة التراويحالدول العربية التي ستسمح بصلاة التراويح في رمضان
وقال المجلس: "يحرم شرعا على المصاب بكورونا أو المشتبه بإصابته الحضور في الأماكن العامة أو الذهاب للمسجد لحضور صلاة الجماعة أو العيدين أو التراويح".
وأضاف: "التهاون في استخدام اللقاح لمن هو مهيأ لذلك قد يعرض صاحبه للإثم، وذلك لأنه يتسبب في تعدي ضرر المرض للآخرين مع القدرة على منعه أو تقليل أضراره".
وتابع: "أخذ لقاح كورونا عبر الحقن لا يفسد الصوم ولا يؤثر على صحته"، موضحا أنه "إذ وجد متلقي التطعيم ألما أو مشقة معتبرة جراء الحقنة فلا بأس أن يفطر وعليه القضاء".
وأكد المجلس على ما ورد في فتوى سابقة حول ضرورة التزام جميع فئات المجتمع بكل التعليمات الصحية والتنظيمية الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة.
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