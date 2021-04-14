الكاظمي يؤكد حرص الحكومه العراقية على عودة جميع النازحين إلى مناطقهم 

أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي حرص حكومته على عودة جميع النازحين بمن فيهم الإيزيديين إلى مناطقهم.
وعبر في بيان صحفي بمناسبة حلول رأس السنة الإيزيدية عن تمنياته للإيزيديين وجميع العراقيين بالأمن والأمان والعيش بسلام ومحبة في ظل خيمة العراق التي تحتضن أبناءها باختلاف أطيافهم ومذاهبهم.
وقال الكاظمي إن "الحكومة حريصة على تأمين عودة جميع النازحين وبضمنهم أبناء الطائفة الإيزيدية إلى مناطقهم بعد طرد عصابات داعش الإرهابية وعودة الاستقرار فيها، ودعم الناجيات والناجين الإيزيديين وتحقيق مطالبهم".
وأشار إلى أن "الحكومة تواصل جهودها إاعادة المخطوفين من النساء والأطفال، ولن تدخر جهدا لتحقيق ذلك، فالأفراح لن تكتمل بدون لم شمل أهلنا الإيزيديين الذين عانوا الكثير".
وشدد على واجب الحكومة الاتحادية تجاه الإيزيديين وسعيها لإنصافهم وإعادة تأهيل مناطقهم وإصلاح ما دمر، من أجل ضمان مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم في العراق الواحد المزدهر.
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