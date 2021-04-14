المنفي: سيادة ليبيا مرتبطة بالخروج النهائي لجميع المليشيات 

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي خلال زيارته اليونان يوم الأربعاء بذل "كل الجهود الممكنة" من أجل "مغادرة جميع المليشيات" الأجنبية بلاده.
وقال المنفي خلال لقائه رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس: "سنبذل كل الجهود الممكنة لضمان سيادة واستقلال ليبيا المرتبط بالخروج النهائي لجميع المليشيات من بلدي".
وأكد أنه جرت نقاشات حول "تحقيق هدف مغادرة المليشيات"، وفق بيان باليونانية لمكتب ميتسوتاكيس.
ووعد رئيس الوزراء اليوناني بتقديم الدعم في إعادة إعمار ليبيا، مؤكدا أن "الشرط الضروري" للحل السياسي في البلاد هو "مغادرة كل القوات الأجنبية الأراضي الليبية" في ضوء الانتخابات المقررة نهاية العام.
كما شدد على نية البلدين المتوسطيين معالجة مسائل حيوية على غرار تحديد الحدود البحرية في شرق المتوسط.
وتريد اليونان الاستفادة من الانفراج السياسي في ليبيا المدعوم من الأمم المتحدة، للإسراع باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتصدي لتركيا المجاورة وسط توتر العلاقات معها.
وتأتي زيارة المنفي لأثينا بعد أسبوع من زيارة كيرياكوس ميتسوتاكيس ووزير خارجيته نيكوس ديندياس طرابلس لإعلان إعادة فتح سفارة اليونان في العاصمة الليبية.
وأغلقت سفارة اليونان في طرابلس في يوليو 2014، وأجلت حينها فرقاطة يونانية نحو 200 يوناني وأجنبي من البلد الذي شهد فوضى أمنية.
جدير بالذكر أن محمد المنفي طرد من اليونان عندما كان سفير ليبيا في أثينا، لرفضه الاستجابة لطلب الحكومة اليونانية إطلاعها على مضمون الاتفاق المثير للجدل.
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