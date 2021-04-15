الرئيس اللبناني يطالب باعتماد خبراء دوليين لترسيم الحدود مع إسرائيل

طالب الرئيس اللبناني ميشال عون بوجود خبراء دوليين للعمل على ترسيم الحدود مع إسرائيل وفقا للقانون الدولي وعدم القيام بأي أعمال تنقيب عن النفط في المنطقة.

وفي تصريح صحفي أكد أنطوان قسطنطين مستشار الرئيس اللبناني أن الرئيس عون ناقش مع مساعد وزير الخارجية الأمريكية مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وأضاف قسطنطين أن الرئاسة اللبنانية طالبت بوجود خبراء للعمل على ترسيم الحدود وفقا للقانون الدولي وعدم القيام بأي أعمال تنقيب عن النفط في المنطقة.

وفي سياق متصل أكدت الرئاسة اللبنانية، في بيان لها اليوم الخميس، أن عون شدّد خلال المحادثات مع الوفد الأمريكي برئاسة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية ديفيد هيل على أهميّة الاستمرار في مفاوضات ترسيم الحدود واستكمال الدور الأمريكي من موقع الوسيط النزيه والعادل

وأوضح البيان أن عون، ومع التأكيد على أسس انطلاق مفاوضات ترسيم الحدود، شدّد على أنّه يحق للبنان أن يطوّر موقفه وفقًا لمصلحته وبما يتناسب مع القانون الدولي ووفقًا للأصول الدستوريّة

وأضاف أن عون طالب باعتماد خبراء دوليين لترسيم الخط وفقًا للقانون الدولي، والالتزام بعدم القيام بأعمال نفطيّة أو غازيّة وعدم البدء بأي أعمال تنقيب في حقل كاريش وفي المياه المحاذية.

وأكد عون على أنّه مؤتمن على السيادة والحقوق والمصالح ولن يفرّط بها، وعلى تجنيب لبنان أي تداعيات سلبيّة قد تتأتى عن أي موقف غير متأنٍ، وعلى بذل كل الجهود ليكون ترسيم الحدود موضع توافق بين اللبنانيين وليس موضع انقسام بهدف تعزيز موقف لبنان في المفاوضات.

وكان مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية ديفيد هيل قد طالب القادة اللبنانيين على إظهار “مرونة” لتسريع تشكيل حكومة طال انتظارها وقادرة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية ملحّة.