الجولات الخمس المتبقية .. خلاصة الموسم

*الجولات الخمس المتبقية من دوري محمد بن سلمان للمحترفين ، هي خلاصة الموسم ، من يستطيع حصد تلك النقاط بالتمام والكمال هو في مأمن وأمان حقا ، من يا هل ترى سيحصد تلك النقاط بالكامل ؟ هو ذلكم الفريق المعد إعدادا متكاملا فنيا ومعنويا ونفسيا ، مهيأ لكل الظروف ومتغيرات الأحداث ، يؤدي بنفس النفس القوي بكل مباراة ، وغير ذلك كلام مستهلك وغير مقنع .

*الاتحاد دخل منافسا نظير عمل مضني جبار ، يتمنون عشاقه مواصلة ذلكم العطاء الجبار حتى تتكلل بالتوفيق والنجاح وحصد البطولات .

*الهلال الفريق المتمرس باستمرار على المنافسة ، الآن هو في الصدارة ، هل سيستمر أم هناك من سيوقفه ؟

*الشباب عائد بقوة وفق تطلع لتحقيق اللقب ، هل سيتحقق له ذلك أم سيتوقف ؟

هناك كافة الفرق المتبقية لديها حسابات أما مركز للآسيوية أو المحافظة على البقاء في الدوري ، من هنا تكمن الإثارة في الجولات القادمة المنتظرة من كافة عشاق لعبة كرة القدم .

*الفرق المشاركة آسيويا هي الهلال والنصر والأهلي ، سهلة لهم المهمة بأن تجمع الفرق المشاركة على الملاعب السعودية ، لذا فعلا فرصة مواتية للفرق السعودية الاستفادة من ذلك العامل القوي والعمل على تقديم مستويات عالية يكون نتاجها تأهلهم جميعا للمراحل الأخرى ، هل يفعلوها ؟

*الرأي الموضوعي الهادف الذي ينتقد العمل ويوجد حلول ناجعة مطلب لكل العقلاء ، لكن الرأي الشخصي المتشنج المنفعل الذي يمس الأشخاص وليس أدوارهم ، رأي مرفوض جملة وتفصيلا .

سبحان الله وبحمده

سبحان الله العظيم

الكاتب الرياضي/ حمزة السيد