رئيس العراق: استهداف مطار أربيل “جريمة إرهابية”

الخليج – د ب أ: وصف الرئيس العراقي برهم صالح قصف مطار أربيل الدولي الليلة الماضية بأنه “جريمة إرهابية مدانة”.

وقال الرئيس العراقي في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر فجر اليوم الخميس إن “تكرار استهداف منشأت مدينة أربيل وقبلها بغداد ومناطق أخرى جرائم إرهابية مدانة تستهدف أمن المواطن وتعيق المساعي الوطنية على حماية واستقرار البلد وسيادته”، وأضاف أن هذه الأعمال “تستوجب توحيد الصف لدعم الأجهزة الأمنية في فرض القانون وحماية المواطنين ومكافحة الإرهابيين الخارجين عن القانون”.

كما وصف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول استهداف مطار أربيل بأنه أمر مرفوض سيواجه بقوة القانون وتكاتف الشعب العراقي.

وقال في بيان صحفي إن: “أمن العراق من مسؤولية الحكومة والقوات الأمنية العراقية بكل تشكيلاتها”، وإن “هذا النوع من الأعمال الإرهابية التي تجري في شهر رمضان المبارك هدفها زعزعة الأمن”، وأضاف: “في الوقت الذي يسطر فيها أبناء العراق في قواتنا الأمنية أروع الصور في الدفاع عن هذا الوطن ومكافحة الإرهاب والجريمة بمختلف صورها، يحاول البعض خلق الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار ، وهو أمر مرفوض وسوف يواجه بقوة القانون وتكاتف الشعب العراقي”.

وكان مطار أربيل الدولي ومحيطه قد تعرض الليلة الماضية إلى هجوم صاروخي دون وقوع إصابات.