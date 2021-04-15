سعر النفط يصل إلى 66.40 دولاراً أمريكياً للبرميل

الخليج – واس: انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة اليوم بنسبة 0.27 %، مايعادل 0.18 دولار، ليصل عند 66.40 دولاراً أمريكياً للبرميل. كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.33 % أو ما يعادل 0.21 دولار، عند 62.94 دولاراً أمريكياً للبرميل.

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