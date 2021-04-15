أمريكا: القبض على قاتل “الأوزة” بعد ٣٤ يوما من البحث والتحري

أظهر شريط فيديو للمراقبة من صباح يوم 20 مارس الماضي سائقًا يقف أمام الأوزة “Barnyard”، ثم أسرع ودهسها وانطلق السائق بسرعة. وسرعان ما اجتمع أصحاب المراكب في المرسى لتقديم مكافأة مقابل المعلومات التي تؤدي إلى قاتل الأوزة “Barnyard”.

وتنص مذكرة القبض على السائق المتهم أن السلطات المختصة تلقت بلاغًا من مجهول عبر Nashville Crime Stoppers كشف أن هاسكينز كان في حانة يحتسي الخمور وأعترف أنه كان السائق الذي دهس الأوزة Barnyard. وتضمنت البلاغ أيضًا رقم لوحة ترخيص خاص بسيارة مسجلة باسم هاسكينز .

وعندما استجوب المحققون هاسكينز ، قالوا إنه اعترف عدة مرات بأنه ضرب الأوزة وقتلها.

وكان مالكو مراكب الصيد في مرسى هيكوري القديم، قد أعلوا عن مكافأة قدرها 1000 دولار مقابل معلومات تؤدي إلى السائق الذي يعتقدون أنه دهس عمداً وقتل أوزة محبوبة .

كانت الأوزة Barnyard موجودة في Blue Turtle Bay Marina منذ 15 عامًا على الأقل ودهستها سيارة قبل الساعة 7 صباحًا بقليل يوم ٢٠ مارس الماضي، وفقًا لـ Beth-Anne Gentry. قام جينتري ، الذي لديه مركب في المرسى في أولد هيكوري، بنشر فيديو مراقبة للحادث، قدمته بلو ترتل باي مارينا، يطلب من الجمهور المساعدة في التعرف على السائق.

وأوضح جينتري: أن الأوزة الفقيد، دائمًا ما كانت تحمي البط الصغير”، و”أعتقد أنها كانت تهمس أحيانًا على الناس لأنها كانت تحاول حماية البط والحيوانات الأخرى ، لكني أحببتها وأحبّها معظمنا.”

كان مدير Sam’s Sports Grill هو الذي اكتشف موت Barnyard صباح السبت، وقام تايلور هوكاداي، مدير العمليات في Blue Turtle Bay Marina ، بفحص كاميرا المراقبة في ساحة انتظار السيارات وشاهد ما حدث.

وقال هوكاداي: “لقد شعرت بالاشمئزاز من ذلك وكان من الصعب جدًا مشاهدته”. و”يبدو الأمر مريبًا للغاية ، حيث كانت الساعة السادسة صباحًا ويبدو أنهم مروا بالسيارة، وقاموا بالالتفاف حولها ودهسها وانطلقوا في الحال ، لذا فإن الأمر غريب جدًا.” وأضافت: “لا أستطيع أن أقول إنني رأيت تلك السيارة من قبل، ولدينا الكثير من الناس يأتون إلى المطعم والمرسى ويدخلون ويخرجون من هنا يوميًا “.

أوضح هوكاداي أن اليوم الأخير لبارنيارد في المرسى كان مميزًا. “كان الموظفون في Sam’s يُظهرون له الكثير من الاهتمام ، ويطعمونها قليلاً ، مجرد نوع من اللعب معها. قالت “معظم الناس يفعلون ذلك هنا”. “لقد أمضوا يومًا أخيرًا رائعًا ، ولم يدركوا أنه سيكون آخر يوم له.” قال هوكاداي إن South Central Pet Services عرضت حرق جثة Barnyard. سيجدون موقعًا دائمًا على الممتلكات لإنشاء نصب تذكاري لها.