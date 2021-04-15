الديوان الملكي: وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن منصور بن مشعل بن عبدالعزيز

الخليج – واس: صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: ” بيان من الديوان الملكي ” انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن منصور بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود وسيصلى عليها ــ إن شاء الله ــ اليوم الخميس الموافق 3 / 9 / 1442هـ. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون..،،

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