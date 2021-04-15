السودان يدعو مصر وإثيوبيا إلى قمة حول سد النهضة  

دعا رئيس وزراء السودان نظيريه المصري والإثيوبي إلى عقد قمة مغلقة للتباحث حول الخلافات بين الدول الثلاثة بشأن سد النهضة.

وفشلت الأسبوع الماضي جولة من المفاوضات بين الدول الثلاث استضافتها الكونغو الديمقراطية التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي، في التوصل إلى اتفاق حول ملء السد وتشغيله.

ومنذ أن بدأت عمليات إنشاء السد في 2011 تتخوف مصر من أن يؤثر على إمداداتها من مياه النيل التي تعتمد عليها بنسبة 97% في مياه الشرب والري بينما يحذر السودان من أن ملء السد دون توقيع اتفاق سيؤدي الى أضرار بسدوده .

وقال تصريح مكتوب صادر عن مكتب عبد الله حمدوك إن “رئيس الوزراء دعا نظيريه المصري مصطفى مدبولي والإثيوبي آبي أحمد إلى اجتماع قمة ثلاثية خلال عشرة أيام لتقييم مفاوضات سد النهضة”.

وأضاف أن حمدوك أبدى قلقه من أن عمليات إنشاء السد وصلت الى مراحل متقدمة “ما يجعل من التوصل إلى اتفاق قبل بدء التشغيل ضرورة ملحة وأمرًا عاجلًا “.

وأشار التصريح إلى أن القمة ستعقد افتراضيا.

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