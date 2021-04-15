أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الخميس، عن تسجيل 2963 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و70 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأضافت الوزارة أن تسجيل المملكة لـ2963 حالة إصابة جديدة بكورونا، رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 679138 حالة.
وأكدت الوزارة أنه بعد تسجيل 70 حالة وفاة جديدة، ارتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 8057 حالة وفاة.
كما بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم 4774 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 621870 حالة.
وقالت الوزارة أن عدد الحالات النشطة حاليا 49211 حالة، وعدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 292 حالة، فيما غادرتها 276 حالة.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد إجمالي الحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 2377 حالة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأردن.. تسجيل 70 حالة وفاة جديدة و2963 إصابة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.