وزراء الداخلية العرب تندد باستمرار الهجمات الإرهابية لميليشيات الحوثي على المدنيين بالمملكة

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الخليج – واس: عبّرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن تنديدها المطلق بالعمليات الإرهابية المتكررة والمحاولات الاستفزازية المستمرة التي تسعى من خلالها الميليشيا الحوثية إلى استهداف المدنيين والأعيان المدنية في أراضي المملكة العربية السعودية، التي كانت آخرها محاولة هذه الميليشيا استهداف مدينة جازان بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة مفخخة، التي تمكنت القوات الجوية السعودية وقوات التحالف – بفضل الله – من تدميرها.
وأدانت الأمانة العامة للمجلس -في بيان صادر عنها اليوم من مقرها بالعاصمة التونسية- هذه الأعمال الإرهابية المستمرة والممارسات العدائية الممنهجة التي تقوم بها الميليشيا الحوثية المدعومة بالمال والسلاح من إيران، التي تمثل جرائم حرب يتوجب إيقافها والمساءلة عنها.
وجددت تضامنها الكامل مع المملكة ومساندتها المطلقة في جميع الإجراءات التي تتخذها لصد هذه الاعتداءات والدفاع عن أمنها وحماية أراضيها.
وأشادت بالأدوار البطولية التي تقوم بها القوات الجوية السعودية الباسلة وقوات التحالف في مجابهة تلك التهديدات والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى النيل من أمن واستقرار المملكة وسلامة منشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها.
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