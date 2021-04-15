ارتفاع أسعار الذهب مع ضعف الدولار
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، بدعم من ضعف الدولار وتراجع عوائد السندات الأمريكية، بينما يترقب المستثمرون تقرير طلبات إعانة البطالة الأمريكية للحصول على مزيد من الوضوح بشأن التعافي.
وبحسب وكالة أنباء "رويترز" فقد ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1744.60 دولار للأونصة، بحلول الساعة 08:07 بتوقيت غرينتش.
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 في المائة إلى 1745.80 دولار للأونصة.
ونزل الدولار لأدنى مستوى في 4 أسابيع مقابل منافسيه، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي بقية العملات.
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