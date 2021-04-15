بالصور.. تنظيف روضة السبلة في الزلفي

الخليج – حسان الطريقي : بتوجية ومتابعة من مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعه بمحافظة الزلفي الأستاذ فهد بن عبدالله العضيب، قامت فرقة بتنظيف روضة السبلة بعد موسم الربيع والذي يكثر فيه الزوار والمتنزهين للروضة، روضة السبله.

ودعا “العضيب” المتنزهين إلى الحرص على النظافة وأستشعار المسؤولية في الحفاظ على الغطاء النباتي