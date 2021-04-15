الأمم المتحدة تستنكر محاولات مليشيا الحوثي استهداف المملكة

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في جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في اليمن، استنكر المبعوث الأممي مارتن غريفثس، الخميس، الهجمات بالمسيرات والصواريخ الباليستية التي تحاول بها ميليشيات الحوثي استهداف السعودية، داعياً إلى وقفها فوراً.
كما أشار إلى أن هناك آلاف المعتقلين من مختلف الأطراف ينتظرون إطلاق سراحهم، مؤكداً على أن هناك إجماعا على ضرورة الحل السياسي.
وأضاف أن هناك العديد من الجهود تبذل اليوم لحل الصراع، مشدداً على أن فيروس كورونا بات يزيد من معاناة اليمنيين – وفقا لـ”العربية – .
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