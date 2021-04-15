انخفاض مؤشر بورصة مسقط بنسبة 17ر0% عند الإغلاق

انخفاض مؤشر بورصة مسقط بنسبة 17ر0% عند الإغلاقانخفض مؤشر بورصة مسقط (30) (3ر6) نقطة وبنسبة (17ر0) في المائة اليوم الخميس، ليغلق عند مستوى (92ر3707) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (21ر3714) نقطة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن قيمة التداول بلغت (4) ملايين و(221) ألفًا و(469) ريالا عمانيا مرتفعة بنسبة (7ر23) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (3) ملايين و(411) ألفًا و(389) ريالا عمانيا.

وأشار التقرير الصادر عن البورصة إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (026ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (64ر20) مليار ريال عماني.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في البورصة (567) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (43ر13) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (674) ألف ريال عماني أي ما نسبته (98ر15) بالمائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني (107) آلاف ريال عماني وبنسبة (54ر2) في المائة