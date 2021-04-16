تلقى الأهلي خسارة ساحقة من نظيره الاستقلال الإيراني بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة” الرديف، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا.

سجل للأهلي هدافه السوري عمر السومة هدفين (26 ، 79)، فيما سجل للاستقلال فارشيد إسماعيل (5)، محمد نادري (54)، مهدي قائدي هدفين (67، 85).

بهذه النتيجة تذيل الأهلي مجموعته بفارق الأهداف من الشرطة العراقي، فيما تصدر الفريق الإيراني المجموعة بفارق الأهداف من الدحيل القطري. تقرير : الرياض

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خسارة ساحقة للأهلي من نظيره الاستقلال الإيراني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.