أسد يباغت مواطن وينهي حياتة شرق مدينة الرياض

لقي مواطن مصرعة, مساء يوم أمس (الخميس) شرق مدينة الرياض، بعد أن تعرض لهجوم مباغت من أسد كان يقوم بتربيته – رحمه الله – لم يخلصه من “الأسد” إلى طلقات نارية إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابات التي تعرض لها. علمت “صحيفة الخليج الإلكترونية “تم فتح ملف بالحادثة, وإيداع جثمانة – رحمه الله – ثلاجة الموتى , حتى إكمال الإجراءات الرسمية .

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