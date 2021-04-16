يستضيف الاتحاد الباطن في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، وفي الدوري الإنجليزي يحل توتنهام ضيفاً على إيفرتون، وفيما يلي أبرز مباريات الجمعة 16 أبريل : الدوري الإنجليزي 22:00 إيفرتون x توتنهام الدوري الألماني 21:30 لايبزيغ x هوفنهايم الدوري الفرنسي 22:00 ليل x مونبلييه دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 21:35 القادسية x الرائد 22:10 الاتحاد x الباطن

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