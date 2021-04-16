اختفاء المريخ خلف القمر يوم غد السبت واقترانهما بعد الغروب بنصف ساعة في سماء السعودية

الخليج – واس: يختفي كوكب المريخ يوم غد السبت الساعة 15:10 عصراً بتوقيت المملكة خلف القمر -بمشيئة الله تعالى- في ظاهرة فلكية تسمى الاحتجاب التي تشبه إلى حد ما اختفاء الشمس خلف القمر في الكسوف ويستمر ذلك 60 دقيقة، وبعد غروب الشمس سُيشاهد في سماء المملكة اقتران المريخ والقمر بشكل واضح بالعين المجردة بعد أن يصلان إلى أقل مسافة زاوية بينهما طوال العام بمقدار 0.1 درجة وهي واحدة من الاقترانات السبعة التي سيشهدها عام 2021م بين هذين الجرمين السماويين.

أوضح ذلك لـ “واس” رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري، وقال: إن ظاهرة الاحتجاب يمكن مشاهدتها في أجزاء محدودة من قارة آسيا حيث يبدأ الليل لديهم بينما في المناطق الأخرى من العالم لايمكن مشاهدتها لأنها ستحدث في ساعات النهار، وسوف تتكرر الظاهرة -بمشيئة الله- مرة ثانية للمريخ في شهر ديسمبر القادم في حين يُمكن رؤية اقتران المريخ والقمر يوم غد السبت في المملكة بالعين المجردة فوق الأفق الغربي من بعد غروب الشمس بنصف ساعة.

وأفاد الدكتور حسن عسيري أن ظاهرة الاحتجاب تحدث عندما يختفي جرم سماوي خلف القمر أو خلف جرم سماوي آخر، وتتكرر هذه الظاهرة بين القمر والنجوم من فترة إلى أخرى -بمشيئة الله- بينما تحدث بشكل أقل بين القمر والكواكب.

وبين أنه في حالات نادرة جدًا يعبر كوكب من أمام كوكب آخر، وسيعبر كوكب الزهرة من أمام كوكب المشتري بعد 44 عامًا من الآن.

وأشار إلى أن اقتران القمر والمريخ يحدث عندما يقع جرمان سماويان في مكان قريب من بعضهما البعض على نفس خط الطول السماوي، وعند الاقتران يظهر الجرمان للناظر وكأنهما متجاورين بينما في الواقع تفصل بينهما مسافة شاسعة.