الذهب قرب أعلى مستوى في 7 أسابيع

الذهب قرب أعلى مستوى في 7 أسابيعاستقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة قرب أعلى مستوياتها منذ أواخر فبراير، وتمضي على مسار تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، بدعم من انخفاض عوائد الخزانة الأمريكية وضعف الدولار.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1762.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07.40 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 26 فبراير عند 1769.37 دولار أمس الخميس. والمعدن الأصفر مرتفع أكثر من واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري.

ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1 بالمئة إلى 1763.80 دولار.

ويميل الذهب للاستفادة من تدابير التحفيز واسعة النطاق من البنوك المركزية لأنه يُعتبر تحوطا من التضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.1 بالمئة إلى 25.84 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2744.91 دولار وربح نحو أربعة بالمئة في الأسبوع. وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1198.04 دولار.