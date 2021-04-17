تسجيل 10 وفيات و1318 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وفاة 10 مصابين بفيروس كورونا المستجد وتسجيل 1318 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، اليوم السبت، أنه تم إجراء 3764 فحصًا خلال الساعات المذكورة، مشيرة إلى تعافي 1000 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن إجمالي تراكمي المصابين وصل 89622 إصابة، بينما وصل إجمالي الحالات النشطة 21236 حالة وإجمالي المتعافين 67648 حالة.

وأفادت الوزارة أن إجمالي الوفيات بلغ 738 حالة وفاة والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 403، كما بلغ مجمل الحالات الخطيرة والحرجة 289 حالة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغ 81600 جرعة وهي تكفي 40800 شخص، مشيرة إلى أن عدد المواطنين الذين تلقوا اللقاح بلغ 32797 أشخاص.