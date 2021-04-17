الرئيس الايرانى يبعث رسالة إلى الأسد والشعب السوري

بعث الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم السبت، برقية تهنئة إلى نظيره السوري، بشار الأسد، هنأه فيها والشعب السوري بمناسبة العيد الوطني في سوريا "عيد الجلاء".
و أعرب الرئيس الإيراني في برقيته عن أمله بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدین في شتى المجالات، واتخاذ خطوات قيمة لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وإقامة تعاون إقليمي من خلال توظيف كافة الإمكانيات المتوفرة لدى البلدين.
وتمنى روحاني الصحة والتوفيق للرئيس بشار الأسد، والتقدم والنجاح للشعب السوري.
ويحيي السوريون اليوم السبت الذكرى الخامسة والسبعين لجلاء المستعمر الفرنسي من وطنهم.
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