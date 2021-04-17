إيران: تحديد هوية المسؤول عن انفجار منشأة نطنز النووية

نشر التلفزيون الإيراني، اليوم السبت، صورة للشخص الضالع في هجوم منشأة نطنز النووية، مشيرا إلى أنه يدعى رضا كريمي، إيراني الجنسية، وأنه يبلغ من العمر 43 عاما.

كما عرض التلفزيون الإيراني صورا من منشأة نطنز التي تعرضت للهجوم الأسبوع الماضي، حيث أن هذه الصور لا تظهر أي آثار للتخريب، بل تظهر أجهزة الطرد المركزي في المنشأة.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، قد قال يوم الاثنين الماضي، إن بلاده سترد على إسرائيل في الزمان والمكان المناسبين على هجوم نطنز، مشيرا إلى أن الحادث كان سيؤدي إلى كارثة وجريمة ضد الإنسانية في حال أدى إلى تلوث إشعاعي.

وكانت الإذاعة العامة الإسرائيلية أفادت نقلا عن مصادر استخباراتية قولها بأن جهاز الموساد يقف وراء حادث نطنز.

وأكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أن شبكة توزيع الكهرباء في منشأة نطنز تعرضت فجر الأحد لحادث، فيما قال رئيس المنظمة، علي أكبر صالحي، بأن الحادث كان بفعل فاعل، ووصفه بأنه "تحرك شائن وإرهاب نووي مدان".