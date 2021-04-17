مسلحون يهاجمون بئري نفط بشمال العراق دون التأثير على الإنتاج

أعلنت وزارة النفط العراقية أن مسلحين هاجموا بئري نفط في حقل باي حسن شمال البلاد بمحافظة كركوك، اليوم السبت، دون إحداث أضرار تذكر أو التأثير على الإنتاج.

وأفاد مراسل الغد من بغداد بأن الهجوم كان بعبوتين ناسفتين واستهدف بئري نفط بالقرب من قضاء الدبس في كركوك.

ونقل عن بيان أصدرته شركة نفط الشمال أن الهجوم المسلح لم يؤثر على عملية الإنتاج.

وأشار مراسلنا إلى أن آبار النفط في المنطقة التي وقع بها الهجوم كانت محط استهداف في فترة سابقة من تنظيم داعش الإرهابي.