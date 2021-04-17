إصابة يوسف القرضاوي بفيروس كورونا ‎‎

أعلن الحساب الرسمي للداعية والقيادي الإخواني، يوسف القرضاوي، اليوم السبت، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد. ونشر حساب القرضاوي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ تغريدة جاء فيها: ”تبين إصابة سماحة الشيخ القرضاوي بفيروس (كورونا)، وهو بحالة جيدة والحمد لله، ويتلقى الرعاية الصحية، وهو يطمئن محبيه، ويسألكم الدعاء له بالشفاء والعافية“.

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